(ANSA) - BERLINO, 17 APR - "La Germania si è mostrata solidale ed è pronta a farlo ancora". Lo ha detto il portavoce della cancelliera tedesca Steffen Seibert, a Berlino in conferenza stampa, rispondendo a una domanda sul Recovery fund e sulla mutualizzazione del debito. Seibert ha comunque affermato di non poter anticipare le conclusioni del dibattito in corso.