'Zaky trasferito nel carcere del Cairo'

(ANSA) - IL CAIRO, 5 MAR - Patrick George Zaky è stato trasferito dal carcere di Mansura a quello di Tora, al Cairo. Lo ha riferito uno dei suoi avvocati, Walid Hassan, senza poter precisare in quale sezione della prigione - se per detenuti politici o comuni - sia stato rinchiuso lo studente egiziano dell'Università di Bologna arrestato in Egitto per propaganda sovversiva su Facebook. L'udienza per il rinnovo della custodia cautelare prevista finora per sabato si terrà dunque al Cairo, ha detto il legale contattato per telefono dall'ANSA.