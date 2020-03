© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Un miliardo di euro alla Sanità, 14 miliardi all'economia e 2,8 miliardi alle comunità autonome. Sono i primi provvedimenti adottati dal governo spagnolo per fronteggiare l'emergenza coronavirus. In una conferenza stampa dopo un consiglio dei ministri straordinario il premier Pedro Sanchez ha parlato di una situazione "in divenire".