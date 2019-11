Annunciato successore segretario Marina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 25 NOV - Donald Trump ha gia' annunciato su Twitter il successore del segretario della Marina, Richard Spencer, silurato dal Pentagono per la gestione del caso Gallagher. Si tratta dell'ambasciatore Usa in Norvegia, l'ex contrammiraglio Ken Braithwaite, "un uomo di grandi risultati e successo". Il segretario della Marina Richard Spencer e' stato silurato per aver proposto un accordo segreto alla Casa Bianca sul caso Gallagher saltando la catena di comando, nello specifico il capo del Pentagono. Lo riferisce la Cnn citando un alto dirigente della difesa. L'accordo, secondo la stessa fonte, prevedeva un provvedimento disciplinare per Gallagher con la garanzia segreta che avrebbe mantenuto il suo status come Navy Seal. Spencer, sempre stando alla fonte, non sarebbe quindi stato licenziato per non aver eseguito la volonta' del presidente, contrario al provvedimento disciplinare.