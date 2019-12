Francia: ancora disagi nei trasporti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Dopo una giornata di Natale 'nera', i servizi di trasporto pubblici rimangono anche oggi fortemente limitati in Francia a causa degli scioperi contro la riforma delle pensioni, giunti al 22/o giorno. Migliora tuttavia, riferisce Le Figaro, il traffico dei treni ad alta velocità Tgv, con un convoglio su due in servizio, contro l'uno su cinque di ieri. Leggermente migliore la situazione per le linee internazionali, con un Eurostar su cinque in servizio, due Thalys su tre e due Lyria su cinque. Per quanto riguarda la metropolitana parigina, su un totale di 16 linee il servizio è normale solo su 2, dove circolano treni senza conducente, oltre che su quella che porta all'aeroporto di Orly. Su altre linee il servizio è fortemente ridotto e limitato alle ore di punta. Il traffico stradale molto limitato dovrebbe permettere di scongiurare i giganteschi ingorghi come quelli dei giorni precedenti il Natale.