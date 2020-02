Greta invitata a Parlamento Ue il 4/3

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 27 FEB - L'attivista svedese Greta Thunberg parteciperà mercoledì 4 marzo alla riunione della commissione Ambiente (Envi) del Parlamento europeo a Bruxelles. Previsto anche un incontro con il presidente del Parlamento Ue David Sassoli. In mattinata si terrà la riunione della Commissione europea dedicata alla legislazione sul clima e non è escluso che in commissione Ambiente del Pe si parlerà proprio di questo tema. Secondo quanto si apprende Greta dovrebbe infine partecipare venerdì 6 alla manifestazione dei giovani sul clima sempre nella capitale belga.