Johnson: voltare pagina sulla Brexit

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - I Tory britannici si preparano a lanciare oggi il loro 'manifesto', vale a dire il loro programma elettorale, in vista del voto del 12 dicembre. Il premier Boris Johnson, in un discorso in programma nelle West Midlands, prometterà tra le altre cose di "voltare pagina" definitivamente sulla Brexit, chiudendo il dossier legislativo prima di Natale per poi raggiungere l'uscita entro fine di gennaio. Assicurerà inoltre, secondo le anticipazioni fornite dai media britannici tra cui la Bbc e il Guardian, che non aumenterà le tasse per cinque anni e che "rimetterà più soldi nelle tasche delle persone" dopo il divorzio dall'Ue.