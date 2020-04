Gb: laburisti chiedono exit strategy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 15 APR - Fissare le condizioni per uscire, in un prossimo futuro, dal lockdown. E' questa la richiesta dell'opposizione laburista britannica sotto la nuova leadership di Keir Starmer, concentrata apparentemente più a strizzare l'occhio alle impazienze dell'opinione pubblica (e del business) contro le restrizioni imposte dall'emergenza coronavirus, che a chiedere conto al governo conservatore di Boris Johnson dei presunti ritardi imputati da più parti nelle settimane scorse rispetto all'introduzione della stretta tre settimane fa. Starmer ha ammesso alla Bbc che insistere nel lockdown - la cui proroga è scontata - "è inevitabile" finché "la curva dei contagi non si abbasserà"; ma ha ripetuto che l'esecutivo dovrebbe indicare già ora le condizioni per poter allentata la morsa, per esempio attraverso "test di massa e tracciabilità" delle persone. Non solo: s'è anche detto a favore di riaprire le scuole, sebbene non subito. Parole che secondo fonti governative rischiano di "confondere" prematuramente la gente.