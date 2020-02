© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 24 FEB - Il 62% degli elettori dello stato di New York ritengono che Donald Trump vincerà un secondo mandato alla Casa Bianca. E' quanto emerge da un sondaggio di Siena College, secondo il quale l'81% dei repubblicani è ottimista sulla rielezione di Trump, così come è convinto che possa essere rieletto il 48% dei democratici e il 73% degli indipendenti.