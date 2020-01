Fondazione Rava e Marina ricordano Haiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - La Fondazione Francesca Rava-NPH Italia e la Marina militare ricorderanno domani, in un incontro al Circolo ufficiali della Marina, il terremoto che devastò Haiti nel 2010, quando nave Cavour fece base all'Ospedale pediatrico NPH Saint Damien, e che segnò l'inizio di una collaborazione tra la Fondazione e la Forza armata che negli anni è proseguita in altre aree del mondo portando aiuto a migliaia di bambini in difficoltà. Dal terremoto in Emilia e in Centro Italia, al Mediterraneo, sino in Africa, Fondazione e Marina militare hanno lavorato insieme in prima linea e con iniziative di raccolta fondi, con il coinvolgimento di molti volontari, alcuni dei quali presenti all'evento di domani. Le testimonianze di quei giorni ad Haiti, e delle operazioni successive, saranno portate da Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione, dall'amm. Aurelio De Carolis, sottocapo di Stato maggiore della Marina e da alcuni volontari e protagonisti degli interventi umanitari, oltre a testimonial come Martina Colombari.