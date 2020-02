© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 26 FEB - Donald Trump terrà una conferenza stampa sul coronavirus nel pomeriggio americano alle ore 18.00, alla mezzanotte italiana. "Le fake news stanno cercando di far apparire il coronavirus nel peggior modo possibile, creando panico sui mercati. I democratici parlano ma non agiscono" twitta Trump.