Hubei, permessi spostamenti controllati

(ANSA) - PECHINO, 10 MAR - La provincia dell'Hubei, epicentro all'epidemia del coronavirus, ha annunciato l'adozione di nuove regole di controllo permettendo alle persone in salute da aree a medio e basso rischio di spostarsi all'interno della provincia. Con un'app, ogni residente avrà un colore per codice di salute: uno rosso indica un caso confermato o sospetto di Covid-19, uno giallo segnala un contatto vicino mentre uno verde certifica l'assenza di contatti. A questi ultimi, da aree a medio e basso rischio, sarà data la possibilità di viaggiare nella provincia per la ripresa delle attività produttive. La decisione, contenuta in una circolare emessa dal quartier generale dell'unità provinciale di controllo del Covid-19, sblocca il divieto assoluto di spostarsi all'interno dell'Hubei, deciso un mese fa contro la diffusione dell'epidemia, al fine di far ripartire le attività produttive e di assicurare, allo stesso tempo, la sicurezza del personale.