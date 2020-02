© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TOKYO, 29 FEB - "Il Giappone compierà tutti gli sforzi necessari per garantire lo svolgimento in totale sicurezza delle Olimpiadi". Lo ha ribadito il premier giapponese Shinzo Abe in una conferenza stampa sulle misure economiche che Tokyo si appresta a varare nell'ambito dell'emergenza coronavirus.