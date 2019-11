Manovra: Anci, più risorse per i Comuni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Siamo entrati in pace e usciti in pace. Qualcosa siamo riusciti ad ottenere per i cittadini. Siamo riusciti a neutralizzare quasi completamente l'effetto di due fondi di garanzia e ottenuto risorse in più rispetto allo scorso anno". Lo ha annunciato il presidente dell'Anci Antonio Decaro dopo l'incontro dei sindaci con il premier Giuseppe Conte sulla manovra. "Una quota parte di quei 564 milioni del mancato taglio ci arrivano già quest'anno per un importo di 100 milioni. Risorse in più che possiamo mettere a disposizione dei nostri cittadini", ha aggiunto Decaro. "Abbiamo capito che lo spazio è molto stretto per evitare l'aumento dell'Iva. Per noi è una manovra in chiaroscuro. Abbiamo chiesto di inserire in manovra non solo i 100 milioni di oggi ma anche la progressione del recupero dei 564 milioni", ha il presidente Anci.