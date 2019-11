© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Sono 523 gli emendamenti che Fratelli d'Italia presenterà alla manovra". Lo annuncia la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in una conferenza stampa al Senato, aggiungendo: "Questa è una manovra che crea deficit, mette tasse e non ci sono investimenti". Tra le modifiche proposte, una per l'abolizione del reddito di cittadinanza: "Per noi non è una soluzione giusta", ha detto Meloni.