Di Maio, sfide sono vaccino e svlta Ue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "Oggi ci sono due sfide fondamentali: quella sul vaccino, che deve vedere il mondo unito in una grande alleanza contro il virus, e quella europea. E soprattutto l'Ue dovrà essere all'altezza di questa sfida, una sfida storica. Facciamo in modo che il 23 aprile si possa avviare un nuovo corso". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, assicurando che "il governo è determinato, in Europa andremo a chiedere tutti i soldi necessari a superare questa crisi".