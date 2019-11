A. Mittal: Conte, cambi atteggiamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Venerdì porterò la determinazione di un presidente del Consiglio di un Paese del G7 dove si viene e si rispettano le regole: non ci si può sedere e firmare un contratto e dopo qualche mese iniziare un'attività di dismissioni per andare via. Mi auguro che possa capire questa situazione e assumere un atteggiamento ben diverso da quello preannunciato nell'incontro precedente". Lo dice il premier Giuseppe Conte a margine dell'assemblea dell'Anci ad Arezzo.