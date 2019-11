Australia: continua l'allarme incendi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SYDNEY, 20 NOV - Continua incessante l'allarme incendi in Australia, con decine di roghi fuori controllo negli stati orientali New South Wales e Queensland, che si è ora esteso al South Australia, con temperature record per novembre fino a 45 gradi. In molta parte dello stato sono state dichiarate condizioni di fuoco 'catastrofiche', oggi rimangono chiuse 111 scuole e a molti residenti a rischio è stato intimato di abbandonare le abitazioni. Il dirigente del Servizio rurale antincendi del South Australia, Brenton Eden, spiega che mentre i vigili del fuoco sono ben preparati, le condizioni attese sono le peggiori registrate da molti anni. Il Servizio dispone di 11 aerei antincendio ad ala fissa, tra cui uno messo a disposizione dal New South Wales, ma le condizioni di vento ne hanno finora impedito il decollo. Intanto in New South Wales, dove bruciano ancora 55 incendi di cui 25 non contenuti, Sydney per il secondo giorno è rimasta avvolta da una cappa di fumo portato dal vento dall'entroterra dopo giorni e giorni di incendi