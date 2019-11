Emiliano, su Stefanazzi attendo indagine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 20 NOV - "Da una attenta analisi della vicenda che sta interessando il mio capo di Gabinetto non emerge allo stato alcun elemento a conferma delle ipotesi accusatorie. La magistratura ha il diritto/dovere di svolgere tutte le verifiche necessarie, ricordo anche in favore dell'indagato, e quindi si rimane in attesa di conoscere l'esito tutti gli accertamenti per le eventuali determinazioni di mia competenza". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in merito all'indagine che coinvolge il Capo di gabinetto Claudio Stefanazzi, sua moglie, Milena Rizzo, e l'imprenditore barese Vito Ladisa per una presunta truffa relativa ad un corso di formazione finanziato dalla Regione.