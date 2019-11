Germania: cimeli di Hitler all'asta

BERLINO - Vanno all'asta a Grasbrunn, vicino Monaco, i cimeli di Hitler e del suo entourage. Un cappello a cilindro, un porta-sigari di Hermann Goering, un vestito da cocktail di Eva Braun: sono i pezzi principali in vendita nella casa d'aste Hermann Historica, riferisce l'emittente Deutschland Funk. "Su certe cose non si può semplicemente fare affari" è stato il commento di protesta del rabbino Menachem Margolin, che ha scritto una lettera alla casa d'aste, a quanto riferisce Welt. Michael Wolffsohn, storico e figlio di una famiglia ebraica, ha condiviso la critica definendo l'idea dell'asta "una perversa mancanza di gusto". Il responsabile della casa d'aste, Bernhard Pacher, si è difeso dicendo che "gran parte dei clienti che comprano da noi sono musei, collezioni statali e collezionisti privati che si confrontano sul tema con scrupolo". Per Wolffsohn i cimeli non hanno altro valore che quello di "reliquie" e si augura che le autorità prendano sul serio l'asta "in modo che si sappia chi compra cose simili".

L’asta sui cimeli di Hitler vicino Monaco ha riscosso una partecipazione più alta delle attese, tanto da posticipare la chiusura prevista alle 18:00 alle 24:00 di stanotte. Degli 800 pezzi all’asta, tra cui il cilindro indossato Hitler, un vestito da cocktail di Eva Braun e una preziosa versione di Mein Kampf, all’ora della chiusura ne erano stati venduti 500.

«Non ci aspettavamo tanti clienti via internet e in sala», ha detto il responsabile della casa d’aste Hermann Historica, Bernhard Pacher. In sala erano presenti in 50. La base d’asta per il cappello di Hitler era di 12.500 euro, riferisce la Taz. Nei giorni scorsi l’evento era stato oggetto di critiche e polemiche.