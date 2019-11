Il sindaco di Biella si scusa con la Segre:

"Io sono stato un cretino, lo ammetto, e chiedo scusa alla Segre e a Greggio, però su questa cosa è stata fatta una speculazione indegna da parte di tutti quanti e mi dispiace. Il risultato è stato negativo, ingiustamente. Una grandissima sciocchezza che è diventata una cosa nazionale. La Signora Segre non ha bisogno che arrivi il Sindaco di Biella a darle la cittadinanza, è un "patrimonio dell’umanità" e le chiedo ancora scusa. L’ho invitata anche a Biella per la Giornata della Memoria e non c'è nulla contro di lei". Queste le parole pronunciate dal Sindaco di Biella Claudio Corradino ai microfoni di "Stasera Italia" - in onda questa sera alle ore 20.30 su Retequattro - in merito alla polemica scoppiata per l’attribuzione della cittadinanza onoraria a Ezio Greggio, da lui rifiutata perchè solo una settimana prima era invece stata negata alla senatrice Liliana Segre. Nel corso della serata, tra gli ospiti di Barbara Palombelli: i deputati Stefano Buffagni (M5S) e Gianfranco Librandi (Italia Viva), il direttore de "La Verità" e "Panorama" Maurizio Belpietro, i giornalisti Tommaso Labate e Maria Giovanna Maglie.

