Imu e Tari non pagate: scatta il pignoramento dei conti

I Comuni e le Province potranno riscuotere le imposte locali e le entrate patrimoniali non pagate con le stesse regole dell’agenzia per la riscossione nazionale. Lo prevede la manovra che esclude le multe stradali. Il premier: 'non mi risultà. Salvini: 'siamo all’Unione sovietica fiscale, lo stato di polizia fiscalè. Via libera della Commissione Ue alla manovra italiana 2020, nonostante per Bruxelles ponga 'rischi di non rispetto del Patto di stabilita». Dombrovskis: 'preoccupano i debiti alti di Italia, Belgio, Spagna e Francià.

SCONTRO CONTE-SALVINI SULLE MODIFICHE AL SALVA STATI UE

PREMIER, 'ERA AL TAVOLO A SUA INSAPUTA'. LUI: 'BUGIARDO'

Conte attacca Salvini sul Salva stati dell’Ue. 'Il delirio collettivo sul Mes è stato suscitato dal leader dell’ opposizione, lo stesso che qualche mese fa partecipava ai tavoli discutendo di Mes, perchè abbiamo avuto vertici di maggioranza con i massimi esponenti della Lega, quattro incontrì e ora c'è chi scopre che era al tavolo 'a sua insaputà. Il leader della Lega replica: 'bugiardo o smemorato. Se fosse onesto direbbe che a quei tavoli, abbiamo sempre detto di no al Mes'.

MITTAL, IL GOVERNO NON VUOLE ESUBERI E STUDIA UN PIANO B

LE ISPEZIONI DEI COMMISSARI, LE RISERVE SONO AL MINIMO

Mentre il governo studia un piano B per l’ex Ilva il ministro Patuanelli chiude ad ogni ipotesi di esuberi e chiede ad ArcelorMittal di rispettare gli impegni. Proseguono le inchieste delle procure di Milano e Taranto. Controlli su eventuali prezzi gonfiati e comunicazioni dell’Ad Morselli. Dall’ispezione dei commissari allo stabilimento di Taranto emerge che le 'riserve sono al minimò e 'possono consentire alla fabbrica di andare avanti per 'un raggio di azione molto ridottò. Le aziende degli appalti, in assenza del saldo dei crediti, domani alle 12 riprenderanno il blocco delle attività.

MUOIONO PER L’ESPLOSIONE IN UNA FABBRICA DI FUOCHI

UN PRIMO BILANCIO PARLA DI 3 MORTI, TRE FERITI E UN DISPERSO

E' al momento di tre morti, una è una donna, Venera Mazzeo, 71 anni, la moglie del titolare, tre feriti due sono gravi e un disperso il bilancio ancora provvisorio dell’esplosione che si è verificata in serata in una fabbrica di fuochi d’artificio a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Ricoverati con ustioni e in gravi condizioni sono, Bartolomeo Costa, 37 anni, figlio del proprietario della fabbrica e un operaio, Antonio Bagnato.

CADE DRONE ITALIANO IN LIBIA, E’ ANCORA GIALLO SULLE CAUSE

MEDIA LOCALI, E’ STATO HAFTAR. FONTI ITALIA, PROBLEMA TECNICO

Un Predator italiano in volo sulla Libia per supporto all’operazione Mare sicuro è caduto ma le cause non sono ancora certe. Secondo media libici è stato 'abbattutò dalla contraerea delle forze del generale ribelle Khalifa Haftar: uno di loro avrebbe definito il velivolo 'un drone ostile abbattuto dalla difesa antiaerea a nord di Tarhounà. Fonti italiane qualificate spiegano però che 'l'ipotesi prevalente è che si tratti di un incidente provocato da un problema tecnicò perchè le forze del generale non avrebbero la tecnologia adatta ad abbatterlo.

SI AGGRAVA POSIZIONE DI TRUMP, CI FU SCAMBIO AIUTI-INDAGINE

SONDLAND, IL PRESIDENTE ORDINO' DI FARE PRESSIONI SULL'UCRAINA

La deposizione al congresso dell’ambasciatore Usa alla Ue Gordon Sondland, nell’ambito dell’indagine per l’impeachment, aggrava ulteriormente la posizione di Donald Trump sulla vicenda dell’Ucraina. Il diplomatico conferma: 'Se ci fu quid pro quo? la risposta è si»: a proposito di uno scambio tra gli aiuti militari Usa a Kiev, che aveva bloccato, e l’apertura di un’indagine sui Biden finora sempre negato da Trump. ---.