(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Sull'accoglienza dell'Ue alla manovra "siamo fiduciosi. Abbiamo messo in piedi una manovra che, in un quadro complesso, riesce a dare più soldi ai cittadini, alle famiglie, alle imprese, ai lavoratori, tenendo in ordine i conti. E' una manovra solida e ragionevolmente espansiva. Con Bruxelles non avremo problemi". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine di un evento Anci ad Arezzo.