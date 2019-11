Un’esplosione si è verificata per causa ancora da accertare in deposito di fuochi d’artificio e polveri piriche a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Dalle prime informazioni dei Vigili del Fuoco l'incidente è avvenuto in località Femmina Morta e ci sono cinque morti accertati e alcuni feriti. Nella zona si è sentito un boato e subito dopo uno più forte che si sono uditi fino a Milazzo e che hanno causato panico.

