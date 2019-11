Muore a 105 anni pilota Francesco Volpi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRENTO, 20 NOV - E' morto a Trento all'età di 105 anni Francesco Volpi, il decano dei piloti, colonnello dell'Aeronautica durante la seconda guerra mondiale. Ad ogni rinnovo di licenza di volo, per festeggiare il suo compleanno decollava dall'aeroporto Caproni di Trento su un aereo da turismo per compiere un volo sulla sua città. L'ultima volta fu nell'ottobre 2018, all'età di 104 anni. Impegnato nel Mediterraneo e in Russia, il "comandante Volpi", come veniva affettuosamente chiamato, è stato il fondatore dell'Aeroclub Trento, promotore della 'Scuola Nazionale di volo in montagna' e padre dell'aeroporto Gianni Caproni di Trento. Era stato decorato con una medaglia di bronzo, una al valor militare e una Croce di Ferro. Quattro anni fa ricevette dal presidente della Repubblica l'onorificenza di grande ufficiale.