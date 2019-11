Sindaci bloccano impianto Gioia Tauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 20 NOV - Una delegazione dei sindaci della piana di Gioia Tauro sta bloccando l'impianto di termovalorizzazione per evitare che vengano conferiti rifiuti da comuni di altre zone. La situazione, secondo i sindaci, sta per diventare drammatica vista l'impossibilità di conferire gli scarti che giacciono nelle città e che sarebbero ormai migliaia di tonnellate. Il termovalorizzatore di Gioia Tauro, hanno spiegato i sindaci, non può accogliere il conferimento perché non si sa dove depositare gli scarti della lavorazione visto che domani la discarica di Cassano Ionio (Cosenza) chiuderà e che fra non molto chiuderà anche la discarica Sovreco di Crotone. Quest'ultimo impianto, tra l'altro, hanno riferito i sindaci, non accetta il conferimento degli scarti del termovalorizzatore perché chiederebbe garanzie economiche dalla Regione. "Il sistema - ha detto il sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio - è al collasso, frutto di un'assenza di programmazione decennale sul trattamento dei rifiuti in Calabria".