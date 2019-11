Venezia: Albergatori, un euro da ospiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 20 NOV - Con l'iniziativa benefica "Ava for Venice", gli hotel che fanno parte dell'Associazione veneziana albergatori chiederanno a tutti i loro ospiti un contributo di un euro per la città, che verrà versato sul conto aperto dal Comune per far fronte ai danni della marea eccezionale dei giorni scorsi. Per tutto il 2020 gli albergatori aggiungeranno 1 euro "per Venezia" al conto della stanza o posizioneranno una cassettina in reception per raccogliere le donazioni.