Aiello, mio profilo oggetto valutazione

(ANSA) - CATANZARO, 21 NOV - "Il Paese vive una fase delicata della propria vita democratica, in cui la personalizzazione del dibattito politico schiaccia idee e programmi. Ciò vale in modo particolare in Calabria". Lo afferma, in una dichiarazione, Francesco Aiello, ordinario di Politica economica dell'Università della Calabria, di cui nei giorni scorsi si é parlato come possibile candidato del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Calabria. "Da qualche giorno - aggiunge Aiello - sto ricevendo sollecitazioni da giornalisti, colleghi e cittadini che chiedono di esprimermi su una mia possibile candidatura in qualità di presidente della Regione Calabria. A tale proposito, confermo che il mio profilo è oggetto di valutazione da parte di diversi parlamentari del Movimento 5 stelle. Tuttavia, non avendo ancora ricevuto alcuna investitura ufficiale, mi sembra prematuro rilasciare dichiarazioni di merito. Rimane vivo il mio impegno nella direzione di mantenere alta la qualità del dibattito sul futuro della Calabria".