Fosson, Vda parte civile in Geenna

(ANSA) - AOSTA, 21 NOV - La Valle d'Aosta si costituirà "certamente" parte civile nell'ambito del processo dell'inchiesta Geenna, condotta dalla Dda di Torino e dai carabinieri sull'infiltrazione della 'ndrangheta in Valle d'Aosta, di cui si attendono le richieste di rinvio a giudizio e successivamente la fissazione dell'udienza preliminare. Lo ha detto in Consiglio regionale il presidente della Regione, Antonio Fosson, rispondendo a una interpellanza del M5s. Tra i 20 indagati figura anche il consigliere regionale sospeso Marco Sorbara (concorso esterno in associazione mafiosa), attualmente agli arresti domiciliari. La consigliera regionale Manuela Nasso ha sollecitato al presidente della Regione "una ferma presa di posizione e un indirizzo chiaro di legalità che ogni amministrazione dovrebbe avere quando succedono questi eventi".