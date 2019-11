Hong Kong: Cina condanna Congresso Usa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 21 NOV - La Cina è pronta a prendere misure "per contrattaccare con vigore" in risposta al Congresso Usa che ha dato il via libera all'Hong Kong Human Rights and Democracy Act, il provvedimento a sostegno delle proteste dell'ex colonia, ora all'esame della firma di Donald Trump per la sua efficacia. "Condanniamo con forza e ci opponiamo con decisione alla approvazione di queste leggi", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang, nel corso della conferenza stampa quotidiana.