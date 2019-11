Iran: 6 condanne per spionaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Un gruppo di attivisti iraniani afferma che la Corte rivoluzionaria ha condannato sei ambientalisti per spionaggio. Il Centro per i diritti umani in Iran, con base a New York, ha dichiarato giovedì che i condannati, appartenenti alla Persian Wildlife Heritage Foundation, rischiano dai 6 ai 10 anni di carcere "per contatti con gli Stati Uniti". "Gli unici crimini commessi sono il loro arresto illegale, il loro trattamento crudele e disumano in un isolamento prolungato, la negazione dei loro diritti", ha denunciato Hadi Ghaemi, direttore esecutivo della ong. Uno degli ambientalisti sotto processo, Kavous Seyed Emami, con doppio passaporto canadese, era morto in carcere lo scorso anno in circostanze misteriose. Ed alla vedova, inizialmente, era stato impedito di lasciare il paese. Altri cittadini con doppio passaporto e occidentali sono stati accusati diverse volte di spionaggio in Iran. Le condanne arrivano mentre non si fermano le proteste per il caro-benzina nel Paese.