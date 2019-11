Israele: Saar invoca primarie Likud

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 NOV - Gideon Saar, il principale avversario di Benyamin Netanyahu nel Likud, ha annunciato che chiederà al partito le primarie se Israele - come sembra - andrà a nuove elezioni, le terze in un anno. In quel caso Saar si è detto anche convinto di riuscire laddove Netanyahu ha fallito: la costruzione di un governo per unire il paese. "La cosa necessaria e giusta da fare - ha detto Saar citato dai media - è stabile una tabella di marcia per le primarie per la guida del partito. Questo è quello che dice la Carta del Likud". Poi alla domanda se crede di poter essere il nuovo leader del partito, Saar ha risposto: "penso che sarei capace di formare un governo e di unire il Paese e la Nazione".