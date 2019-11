© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Con ordinanza depositata ieri l'ufficio centrale della Cassazione ha dato il via libera -per quanto di sua competenza- al quesito referendario per l'abolizione della quota maggioritaria del 'Rosatellum', proposto da otto consigli regionali guidati dalla Lega e dal Centrodestra. Adesso gli atti passano alla Consulta.