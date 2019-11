Lista M5S in regione, si vota su Rousseau nel caos

' Attesa tra le proteste interne per il voto su Rousseau che deciderà se il M5s dovrà presentare o meno la sua lista alle Regionali in Emilia-Romagna. Sono a favore i militanti emiliani, contrario Di Maio che dice: 'Il movimento è in difficoltà, lo ammettò ma non accetta che si parli di 'spaccaturà ogni volta che si consultano gli iscritti. M5s emiliano chiede di votare no al quesito proposto su Rousseau per permettere la presentazione della lista alle Regionali. Silvia Piccinini, consigliera regionale del M5s in Emilia-Romagna, definisce 'una presa in giro e un’umiliazionè il voto con un quesito 'orientatò.

IL GOVERNO TRATTA CON MITTAL, CONTE A CENA CON I MINISTRI

DOSSIER IN CDM, INCONTRO DOMANI. AZIENDA, SPERIAMO PROGRESSI

Il dossier ex Ilva all’esame del Cdm, poi Conte a cena con i ministri prima dell’incontro con i vertici di Arcelor Mittal previsto per domani a Palazzo Chigi. 'Lo scudo penale può essere 'un elemento che potremmo andare a considerare. Tratto se l'attività non sarà dismessà, ha detto il premier. Mentre l'azienda si augura di fare 'buoni progressì con il governo. 'La situazione è difficilissima, abbiamo fatto ogni sforzo in buona fedè, dice.

ALITALIA VERSO LA PROROGA, MA IL GOVERNO NON VUOLE RATTOPPI

SCURE 5S SU ATLANTIA. DE MICHELI, CHI HA RUOLO PUBBLICO PAGHI

Scaduto il termine, si va verso la proroga di altre 2-3 settimane per le offerte su Alitalia. Delta conferma a Tesoro e Fs un impegno per il 10% della newco che potrebbe rilevare la compagnia. Il governo lavora per evitare un salvataggio 'con qualche toppà, dice il premier Conte. Nel frattempo, su Atlantia cala nuovamente la scure del leader M5s Di Maio, che avverte, niente 'barattì con la concessione. Chi ha in custodia un bene pubblico come una strada, un ponte, una galleria, deve assumersene la responsabilità, altrimenti 'o fa altro o la deve pagarè, afferma a sua volta la ministra De Micheli.

PRIMA CASA PIGNORATA, SI STUDIA LA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI

OCSE, 'IN ITALIA SI COMINCIA A RIVEDERE LA LUCE, BENE COSI»

Dare la possibilità a chi ha perso la prima casa a causa della crisi di rinegoziare il mutuo e recuperarla. Lo propone il Pd con un emendamento al decreto fiscale su cui il governo sta lavorando. Sarebbe una misura 'una tantum'. Intanto, secondo l'Ocse, l’Italia comincia 'a vedere la lucè. La crescita del Pil dovrebbe riprendere allo 0,4% nel 2020 e allo 0,5% nel 2021, contro lo 0,2% del 2019. Il tasso di disoccupazione è calato al 10% nel 2019 e nel 2020 dopo il 10,6% del 2018. Mentre il debito pubblico crescerà al 136% del Pil nel 2019 e al 136,1% nel 2020, prima di scendere nel 2021 al 135,6%.

DIETROFRONT MATURITA', NIENTE BUSTE E TORNA IL TEMA DI STORIA

L’ANNUNCIO DEL MINISTRO, 'L'ESAME NON SIA FONTE DI TENSIONE'

«Aboliremo le buste. Manterremo i materiali, ma le buste saranno eliminate». Lo ha annunciato a Skuola.net il ministro dell’Istruzione Fioramonti, dicendo di aver appena firmato una circolare che apporterà i nuovi cambiamenti all’esame di Stato 2020. 'Non vogliamo che l’esame di Stato sia un motivo di stress, gli studenti devono andare all’esame fieri della loro preparazionè. Torna il tema di storia.

NETANYAHU INCRIMINATO PER CORRUZIONE, MAI PRIMA IN ISRAELE

ANNUNCIO SU 3 DELLE INCHIESTE CHE HANNO TRAVOLTO IL PREMIER

Il Procuratore generale di Israele ha deciso di incriminare per corruzione Benuyamin Netanyau in una delle 3 inchieste che hanno travolto il premier: il Caso 1000 (regali da facoltosi uomini di affari), 2000 (rapporti con l’editore di Yediot Ahronot Mozes) e 4000 (affaire Bezez-Walla). Confermate anche le accuse di frode e l’abuso di ufficio. E’ la prima volta nella storia di Israele che un premier in carica è accusato di corruzione.

CHIESTA LA CATTURA DI MONSIGNOR ZANCHETTA, ABUSI SESSUALI

MANDATO INTERNAZIONALE DALL’ARGENTINA, PRELATO IN VATICANO

La magistratura di Salta, in Argentina, ha spiccato un mandato di cattura internazionale nei confronti del vescovo argentino Gustavo Zanchetta, domiciliato in Vaticano, accusato del reato di abuso sessuale semplice e continuato ai danni di due seminaristi, aggravato dal fatto di essere stato commesso da un ministro di culto. Zanchetta, considerato vicino a Papa Francesco, non aveva risposto a ripetute telefonate e email.