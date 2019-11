Presto verità su patrimonio Mugabe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Il prossimo mese si potrebbe finalmente conoscere il patrimonio netto dell'ex presidente dello Zimbabwe Robert Mugabe. La registrazione delle proprietà del leader del paese africano defunto lo scorso settembre, infatti, è prevista il 5 dicembre. Lo rivelano media locali, aggiungendo che si tratta di un patrimonio dal valore stimato in miliardi di dollari in valuta statunitense con interessi nell'ambito di agricoltura, hotel e proprietà. La sua vedova, Grace, conosciuta come 'Gucci Grace', e i figli Chatunga e Robert Junior sono noti per la loro ostentazione di opulenza. Si dice anche che i Mugabe possiedano beni in Cina, Singapore e Sudafrica. Nella capitale del paese, Harare, Mugabe avrebbe lasciato alla moglie la dimora Blue Roof, presumibilmente registrata a nome del partito al potere Zanu PF. La registrazione immobiliare di dicembre dovrebbe rivelare il suo vero proprietario.