Ritrovata ragazza scomparsa in Spagna

(ANSA) - TALAMONA (SONDRIO), 21 NOV - E' stata rintracciata nel pomeriggio di oggi Ilenia Cucchi, la 22enne di Talamona (Sondrio) che vive da un paio di anni a Barcellona e di cui si erano perse le tracce da oltre una settimana. Da quanto si apprende, pare che abbia subito un'aggressione. Sarebbe stata trovata in strada, semisvenuta, da un passante che l'ha soccorsa e poi ha avvisato la polizia. Ora è ricoverata in una clinica appena fuori Barcellona: non si conoscono ancora le sue condizioni e nemmeno la natura dell'aggressione subita. I familiari sono partiti oggi dalla Valtellina per la Spagna, dopo che per giorni non erano riusciti a mettersi in contatto con lei. Anche gli amici catalani non sapevano dove si trovasse la 22enne. Domani i familiari dovrebbero finalmente avere la possibilità di incontrarla in clinica.