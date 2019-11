Sacche di sangue bloccate nel traffico a Napoli. Medico lascia sala operatoria e le recupera

Al padiglione 5 è in corso un intervento chirurgico delicato, serve sangue. L'operatore socio-sanitario che ha le sacche di sangue destinate al paziente sotto i ferri, è però impossibilitato a percorrere anche un metro nel tragitto dal padiglione 9 per l’ingorgo (il maltempo ha paralizzato il traffico). Il chirurgo, allora, si toglie camice, cuffia, mascherina e guanti, torna in abiti civili e si precipita fuori. Corre si districa a piedi tra le auto all’interno del Policlinico va a prendere le sacche. E' accaduto martedì nel policlinico universitario della Federico II.

