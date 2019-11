Siria: al via trasferimento profughi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - BEIRUT, 21 NOV - La Turchia ha cominciato oggi il trasferimento delle prime decine di famiglie di profughi siriani nella Siria nord-orientale, nella fascia di territorio da metà ottobre controllata dalle forze turche e dalle milizie cooptate da Ankara. Lo riferiscono fonti giornalistiche curdo-siriane, secondo cui il trasferimento è avvenuto oggi attraverso i due valichi frontalieri di Tall Abyad e Ras al Ayn sotto controllo delle milizie filo-turche. Non è possibile verificare in maniera indipendente le informazioni sul terreno. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva più volte giustificato la campagna militare turca di ottobre nel nord-est della Siria con l'esigenza di Ankara di trasferire in quell'area almeno uno degli oltre tre milioni di profughi siriani da anni presenti sul territorio turco.