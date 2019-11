Uccide a pugni la nonna a Ferrara, arrestato un 22enne

Aggressione mortale ieri sera a Ferrara. Un giovane di 22 anni ha ucciso sua nonna, 71 anni, massacrandola a pugni mentre era alla guida dell’auto, dal sedile passeggero. L’omicidio sarebbe avvenuto, secondo le prime ipotesi, per questioni di soldi. Lo riporta la stampa locale. Bloccato da automobilisti e da un carabiniere fuori servizio, il giovane è stato interrogato a lungo durante la notte e si è avvalso della facoltà di non rispondere. E’ in stato di arresto per omicidio volontario.

