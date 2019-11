Ue: Ruocco, su Mes fiducia in Conte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Do piena fiducia al presidente Giuseppe Conte e al ministro Roberto Gualtieri nel tutelare gli interessi del sistema-Italia e garantire la resilienza dell'eurozona, intervenendo nell'ambito di tutte le istituzioni competenti. No alle strumentalizzazioni che mirano, per interessi di basso cabotaggio, più che a tutelare il Paese di fronte ad un tema così sensibile, solo a creare contrapposizioni all'interno del Governo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene. Questo non fa bene all'Italia e al progetto di Paese che stiamo realizzando con serietà e costanza, giorno dopo giorno". Così Carla Ruocco, presidente della Commissione Finanze alla Camera dei Deputati, interviene nel dibattio sul Meccanismo Europeo di Stabilità.