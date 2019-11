Usa, Sanders a dem: Trump non ci consumi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 20 NOV - L'impeachment di Trump è il convitato di pietra. E il tema che unisce tutti i candidati democratici alla Casa Bianca: il presidente va messo in stato di accusa perché nessuno è sopra le legge. Ma Sanders avverte: va bene ma "non dobbiamo lasciarci consumare da Trump, altrimenti perdiamo" alle elezioni. L'allarme è lanciato durante il quinto dibattito fra i 10 aspiranti democratici: sul palco per la prima volta le donne sono le vere protagoniste, anche in termini numerici, fra le quattro moderatrici e le candidate. Il confronto vede affermarsi Buttigieg, il sindaco di South Bend attualmente in testa ad alcuni sondaggi in Iowa, e lo stesso Sanders. Delude invece Biden che, fra diverse gaffe, non brilla. Sotto tono anche Warren: la senatrice non riesce a imporsi nel corso delle due ore di dibattito e non riesce a difendere in pieno tutti i suoi piani per rilanciare l'America. Harris cerca senza grande successo di trovare il tocco magico che aveva all'inizio della campagna elettorale. Booker è defilato.