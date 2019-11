Aggressione al corteo di Bari: 28 di CasaPound a processo

La Procura di Bari ha disposto la citazione diretta a giudizio per 33 persone, tra le quali 28 militanti di CasaPound accusati di riorganizzazione del disciolto partito fascista «per aver attuato il metodo squadrista come strumento di partecipazione politica». Il procedimento nasce dall’aggressione del 21 settembre 2018 nel quartiere Libertà di Bari a manifestanti antifascisti che avevano partecipato ad un corteo organizzato dopo la visita in città dell’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini.(

