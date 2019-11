Germania: al via a Lipsia congresso Cdu

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 22 NOV - Si apre oggi a Lipsia il congresso della Cdu, che vedrà la leader Annegret Kramp-Karrenbauer duramente alla prova: con un 26% di consensi, dopo diverse delusioni elettorali, il partito di Angela Merkel è sempre più nervoso, e diffuso è il malcontento nei confronti della donna succeduta alla cancelliera alla guida dei cristiano-democratici l'anno scorso, quando sconfisse Friedrich Merz e Jens Spahn. Dopo il saluto della Bundeskanzlerin, Akk prenderà la parola, ma c'è molta apprensione anche per il ruolo di Merz, spinto dall'ala conservatrice del partito e pronto a dire la sua anche in questa circostanza. Il ricco avvocato non è sparito dalla scena, e intende far valere il consenso che ha all'interno del partito, dove molti lo vorrebbero alla leadership. In gioco, anche se non in modo esplicito, c'è la scelta del futuro candidato alla cancelleria.