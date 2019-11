La Paternoster travolta da un'auto in allenamento

Incidente in allenamento senza gravi conseguenze per Letizia Paternoster. Secondo quanto riporta il Tgr Rai Trentino, la 20enne campionessa azzurra è stata travolta questa mattina ad Arco (Tn) da una vettura in una rotatoria. Subito trasportata in ospedale, avrebbe subito un colpo al viso e la frattura allo scafoide di una mano. La Paternoster è considerata una delle stelle del ciclismo rosa, avendo vinto in questa stagione ben sette gare, tra pista e strada e nel 2017 ha ricevuto a Parma il premio Sport Civiltà al teatro Regio. La trentina era tornata a pedalare sulle strade di casa in vista della Coppa del Mondo 2020 su pista e dei Giochi Olimpici di Tokyo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA