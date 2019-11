Niente viaggio in Bahrein per Andrea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 22 NOV - C'è stato una sorta di veto dell'erede al trono Carlo, suggerito e quasi imposto alla regina, dietro la decisione di escludere il principe Andrea - investito dallo scandalo delle frequentazioni con il defunto miliardario americano Jeffrey Epstein, sospettato di pedofilia - da una missione diplomatica d'affari in Bahrein. Lo riportano diversi giornali britannici. Andrea, terzogenito di Elisabetta II, è stato costretto a farsi da parte due giorni fa da ogni impegno pubblico formale in rappresentanza della famiglia reale britannica, dopo l'effetto boomerang del suo goffo tentativo di autodifesa sul caso Epstein in un'intervista alla Bbc. Ma non aveva rinunciato al ruolo di promotore di un progetto denominato Pitch@Palace, concepito per garantite consulenza e assistenza ad aziende britanniche dell'hi-tech a caccia di contatti internazionali. Proprio nell'ambito di questo progetto, era stata organizzata una missione in Medio Oriente, con tappa nel Bahrein. Ma è arrivato l'annuncio del forfait.