Allerta rossa in Liguria: ci sono 19 sfollati. Galleria A7 allagata, chiuso tratto verso Busalla

A Genova 19 persone sono state allontanate da casa precauzionalmente in via Rivarolo e a Teglia, hanno trovato sistemazione autonoma. In corso Perrone quattro palazzine, per un totale di 120 persone, sono isolate a causa di allagamenti e una frana. Lo comunica la Protezione civile. Nel centro e nel ponente ligure è scattata dalla mezzanotte l’allerta meteo rossa. Il record di pioggia caduta nella notte è nella zona di Fiumara con 193 mm in 3 ore. Ora la perturbazione si sta concentrando maggiormente sul centro-ponente, verso Cogoleto-Arenzano e Varazze.



E’ scattata la fase d’allarme per i due rii, il Riscarolo ed il Fegino in Val Polcevera, a Genova, che sono esondati. La zona è stata vietata al traffico. Strade allagate e scuole chiuse. La Protezione Civile invita a non uscire di casa. La zona è poco più a nord dell’area interessata dal crollo del Ponte Morando. L’allerta meteo rossa è scattata la scorsa mezzanotte mentre cadevano forti piogge che sono previste per 36 ore consecutive. Attese anche forti mareggiate con onde alte. Allarme arancione nello Spezzino.

Nell'Alessandrino evacuata l'area golenale del Bormida, esonda l'Orba

Il Comune di Alessandria ha disposto l’evacuazione dell’area golenale del fiume Bormida. Strade chiuse per allagamenti nell’Ovadese, nell’Acquese e Tortonese, è esondato il torrente Orba a Capriata, mentre continua a salire il livello del torrente Erro a Cartosio. Sempre sull'Orba è stato chiuso il ponte tra Predosa e Basaluzzo, lungo la provinciale 179. Nell’Acquese è stata fatta evacuare per precauzione una famiglia residente in regione Sottorocca. Prime frane, una su strada Maggiora e una in regione Botti. Le precipitazioni non accennano a diminuire. Arpa segnala che da mezzanotte a metà mattina, a Fraconalto, al confine con la Liguria, sono caduti 122 millimetri di pioggia; 68 a Rocchetta Ligure. Registrate raffiche di vento fino a 80 chilometri orari a Capanne di Cosola, sull'Appennino.