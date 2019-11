Cade dal terzo piano durante una festa, grave uno studente a Torino

Festeggiava il compleanno di un amico, in un appartamento del centro di Torino. La musica, le risate e qualche bicchiere di troppo, che gli hanno fatto perdere l’equilibrio quando si è affacciato al balcone. Uno studente di 22 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cto dopo essere precipitato dal terzo piano dell’edificio. Un volo di circa dieci metri, nel cuore della notte, lo schianto sull'asfalto e, dopo l’allarme degli amici, la corsa in ospedale, dove lotta tra la vita e la morte.

L’incidente in un elegante palazzo di via Cernaia, di fronte all’omonima caserma dei carabinieri e al Mastio della Cittadella, fortezza sabauda lungo l’antica cinta muraria della città. Lo studente, nato in Spagna ma residente a Biella, è arrivato alla festa intorno alle 23 di ieri sera. Testimoni ascoltati dai carabinieri lo descrivono come sereno e scherzoso come sempre.

Intorno all’una un urlo ha interrotto all’improvviso la festa e gelato il sangue dei presenti, una trentina di universitari, molti provenienti da Biella. E’ stato allora che il festeggiato, affittuario dell’appartamento con altri studenti, si è affacciato dal balcone e ha visto l’amico sfracellato al suolo in una pozza di sangue. Nel violento urto ha riportato un grave trauma facciale e toracico e diverse fratture agli arti.

Con l’ambulanza del 118, che ha trasportato il giovane ferito in ospedale, sul posto sono intervenuti i carabinieri. Gli accertamenti hanno confermato che il giovane, intubato e in prognosi riservata, aveva bevuto qualche bicchiere di troppo, come tutti in quell'appartamento. Escluso che si sia trattato di un gesto anticonservativo, i militari dell’Arma non dubitano che si sia trattato di un tragico incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA