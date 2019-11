Alluvioni in Costa Azzurra, due dispersi

Due persone sono disperse, due sono rimaste ferite ferite e centinaia di case risultano allagate a causa delle forti piogge che hanno colpito la Costa Azzurra, dove era scattato l’allerta rosso nel pomeriggio per il rischio di alluvioni. Sono oltre 1.600 i vigili del fuoco mobilitati che hanno ricevuto migliaia di chiamate e hanno effettuato centinaia di interventi da venerdì. I dispersi sono un uomo di 77 anni e un’altra persona caduta in acqua. Una donna di 39 anni è stata gravemente ferita dopo essere stata spazzata via da un’onda. Ferito anche un uomo di 78 anni, ricoverato in ospedale per ipotermia, ma senza gravi lesioni.

Liguria, A10 chiusa in due tratti nel Savonese - Sulla A10 Genova-Ventimiglia, a causa delle incessanti piogge, ci sono stati nella notte due smottamenti al di sopra di un muro di controripa che hanno portato alla chiusura dell’autostrada tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova e del tratto tra Albisola e Savona verso Ventimiglia.

(Nella foto Il Petronio a rischio esondazione per le forti piogge, Sestri Levante)