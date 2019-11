© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 22 NOV - Albertina Martínez, una fotografa freelance divenuta celebre in Cile per i suoi scatti nel corso delle proteste, è stata trovata morta nella propria abitazione a Santiago del Cile. La procura ha aperto una inchiesta per presunto omicidio: il cadavere della donna, 38 anni, è stato trovato nell'appartamento con accanto macchie di sangue. La morte risalirebbe ad almeno 24 ore fa.