Frana la montagna, crolla un viadotto sull'autostrada Torino-Savona

Un tratto di viadotto lungo la Torino-Savona è crollato. Si tratta di una trentina di metri circa di autostrada, dopo l’innesto con la A10, a circa un chilometro e mezzo da Savona verso Altare. Il tratto di autostrada crollato appartiene alla A6, la cosiddetta «Autostrada dei Fiori», gestita dal Gruppo Gavio. Sul posto i vigili del fuoco, impegnati ad accertare l'eventuale coinvolgimento di persone. E’ una frana la causa del crollo. Per le forti piogge ha ceduto un tratto di montagna, che si è portata via una trentina di metri del viadotto. Si temono altre frane ad Altare, dove la collina ha ceduto. La zona è sorvolata da un elicottero dei vigili del fuoco e sono in corso le verifiche statiche delle case sulla collina. L’autostrada resta chiusa in entrambe le direzioni.

.

Il troncone del viadotto della A6 crollato intorno alle ore 14 ha una lunghezza di 30 metri e giace poggiato su un crinale della vallata lungo cui l’autostrada risale verso Cadibona. A quanto riferiscono i Vigili del fuoco, non ci sono vetture sopra questo il moncone che si è distaccato e il che fa presumere che non vi siano veicoli coinvolti. Il tratto è compreso tra il chilometro 2 e 3 della carreggiata verso Torino, che è separata da quella verso Savona, che però, informa la Polizia stradale, è stata chiusa per precauzione pur trovandosi sull'altro versante della valle. La A6 quindi è chiusa in entrambi i sensi di marcia. Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e l’assessore Giampedrone sono già in Prefettura a Savona per seguire gli sviluppi degli accertamenti. «Speriamo che non ci siano mezzi coinvolti. Ce lo auguriamo con tutto il cuore». Così, su Facebook, Toti, che si sta recando sul lungo in cui è crollato il viadotto.

I vigili del fuoco stanno verificando l’eventuale presenza di un’auto, segnalata da alcuni testimoni. Del mezzo però al momento non c'è traccia.

Auto nel Bormida, una vittima

Ivigili del fuoco, con l'ausilio dei carabinieri, hanno recuperato il cadavere di Rosanna Parodi, la 52enne travolta dal fiume Bormida e dispersa da questa mattina a Sezzadio, nell’Alessandrino.

Il Po a rischio esondazione a Cremona (Video)